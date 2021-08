Kızılay Başkanı Kınık: "Yanan alanlara 7 buçuk milyon fidan dikmek için çalışacağız"

Kerem Kınık, Marmaris yangın bölgesinde Kızılay Koordinasyon Merkezi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, bölgede 400 bin insana destek verdiklerini ve yanan alanlara 7,5 milyon fidan dikmeyi planladıklarını ifade etti.

Muğla'daki yangın bölgesinde bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken, bir yanda da yapılan desteklerle hem bölge halkına, hem de ekiplere yardımcı olunmaya devam ediliyor.

Yangından bir gün önceki haline dönmeden bölgeden ayrılmayacaklarını belirten Dr. Kınık, "Yangınların 10. günündeyiz 8 ilimizde etkili oldu. Şu ana kadar yaklaşık 140 civarından fazla noktadan çalıştığımız Kızılay Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ağırlıklı olarak beslenme desteği sağlıyoruz ve gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Burada yangın söndüren vatandaşlarımızın da güvenliğini alıyoruz. Bütün ekip Lojistik Destek ve sağlık hizmetlerini veren profesyonel devletimizin çalışan arkadaşlarımıza destek sağlıyoruz tam çerçevesinde. Onun dışında özellikle vatandaşlarımızı psiko-sosyal destek sağlayan ekiplerimiz varsa da psikologlarımız var, ciddi bir travma yaşanıyor şu anda gerçekten. Diğer taraftan yoğun bir yardım trafiği var ayni yardımlar geliyor bunların tasnifi depolanması ihtiyaç sahipleri olan noktalara sevki noktasında 15 Kızılay lojistik tırımız sürekli yardımların taşınması konusunda ilk yapılması gerekenler noktasında çalışmalar yapıyor. Şu anda yaklaşık 150 afet müdahale mobil mutfak, sahra tipi mutfak personeli taşıyan araçlarımız mevcut. Lojistik ekiplerimiz mevcut çok sayıda depolama alanı yaptık. Bölgede yardımların tamamının ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç duydukları anda ulaştırması için çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan bütün bu süreç tamamlandıktan sonra inşallah yangınlar söndükten sonra bu süreç tamamlandıktan sonra Kızılay gönüllüleri bu doğanın tekrar yeşillendirilmesi için seferber olacaklar" dedi.

"Kan bağışları fidana dönüşecek"

Başkan Kınık açıklamasının devamında, "Bizim Kızılay kan hizmetlerimizin şöyle bir uygulaması var, her sene bağışlanan 1 ünite kan için 2,5 milyon fidan diktik Orman Genel Müdürlüğümüz ile beraber. Ama bu sene her bir bağışlanan kan için 3 ünite olarak yani 7 buçuk milyon kan 7 buçuk milyon fidan dikmek için çalışacağız. Bir taraftan da gönüllülerimiz sahada iş gücü Orman Genel Müdürlüğümüze destek vermek için çalışacak. Geçim yerlerini, hayvanlarını, arılarını, seralarını kaybeden vatandaşlarımız var. Şu an yoğun bir çalışmalarımız var akut fazda bu insanlarımıza alışveriş çekleri veriyoruz nakit destekler sağlıyoruz. Evleri yananlara ev eşyaları konusunda evlenecek genç kızlarımızın çeyizleri konusunda destek olacağız. Kızılay tarafından yapılan yardımlar çok boyutlu, şu anda şubelerimiz sahada çalışıyor. Ortalama günlük bin civarında Kızılaycı ve profesyonel ve gönüllü ile çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin Kızılaycı ile her gün hizmet üretildi" diye konuştu.