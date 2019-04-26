Kızılay'dan üniversite öğrencilerine kıyafet yardımı

Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Türk Kızılay'ının amacının hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak olduğunu anlatarak “Türk Kızılayı Genel Merkezimiz tarafından gönderilen kıyafetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Muğla İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimiz ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllülerimizle birlikte KYK Muğla İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Tosun'a teslim ettik.

Bu süreçteki destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ömer İlman'a , Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayşe Karanlık'a ve günlerce kıyafetlerin hazırlanmasında görev alan genç gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

- Üniversite Öğrencilerine Kıyafet Yardımı Sürecek

Gürbüz, Kızılaycılık ve yardımlaşma kültürünün erken yaşlarda gelişmesi için eğitim çalışmaları yürüten Türk Kızılayının aynı zamanda Anadolu'nun farklı kentlerinde bulunan şubeleri aracılığıyla Gençlik Kolları, Üniversite Kulüpleri ve Toplulukları işbirliğiyle gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya teşvik ettiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik kıyafet yardımı çalışmalarımız devam edecek. İlk aşamada KYK Yönetimi tarafından belirlenen erkek öğrencilere 100 parçadan oluşan kıyafet yardımlarını ulaştırdık. kinci aşamada ise KYK yönetimi tarafından belirlenecek kız öğrencilere yardım ulaştıracağız.”

Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılayı sadece Muğla'da değil. Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Her geçen gün insani yardım alanında yürüttüğü yardım çalışmaları ile kapasitesini arttıran Türk Kızılay'ı insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir. Vatandaşlarımızı başta kan bağışı olmak üzere farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Türk Kızılayına destek olmaya davet ediyorum.”