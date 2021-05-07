Kızılay'ın yardımına keman ve darbukalı teşekkür

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendilerine yardım kolisi getiren Kızılay görevlilerine, Roman müzisyenler keman ve darbuka eşliğinde teşekkür etti.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyesi müzisyenlere, gıda kolisi, kavurma konserve ve hijyen paketi yardımında bulunuldu. Kızılay ekiplerinin Ramazan yardımında bulunduğu bir Roman müzisyen ve oğlu, Kızılay ekiplerine keman ve darbuka çalarak teşekkür etti.

Roman müzisyen Halil Samanlıoğlu, Kızılay ekiplerinin pandemi sürecinde Roman müzisyenlere ve sahne emekçilerine sürekli destek verdiğini söyleyerek, “Bir müzisyen olarak bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay ekiplerine kemanımızla teşekkür etmek istedik. Çaldığım eserleri fedakarca görev yapan tüm Kızılay ekiplerine hediye ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise Ramazan'ın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu belirterek, “Kızılay olarak sizlere desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” diye konuştu.