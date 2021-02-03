Kızıldağ mesire alanı yenileniyor

Menteşe'nin günlük yaşamında yer alan seyirlik alanlardan birisi olan Kızıldağ Mesire Alanı yenileme çalışmalarına başlandı. Başkan Gümüş projeye ilişkin açıklamasında; “Vatandaşımızın nefes alacağı, doğayla iç içe, restorana, piknik alanlarına sahip ve güvenlikli bir doğal alanı halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Toplam 84 Bin metrekare alana kurulu Kızıldağ Mesire alanının belediye ekiplerince temizlik ve yenileme çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Gümüş, tesisin Menteşe Belediyesi tarafından işletileceğini belirtti. Mesire alanında ilk etapta bir adet restoran, piknik alanları, çocuklar için oyun grupları bulunacağına dikkat çeken Başkan Gümüş, çevre düzenlemesinin yapılacağı mesire alanında 24 saat güvenlik sağlanacağını belirterek şunları söyledi:

“Seçim beyannamemizde sözünü verdiğimiz Kızıldağ Mesire Alanı projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz alanda çalışmalara başladı. Tesisi bir an önce tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Kızıldağ Mesire Alanı, pandemi sonrasında vatandaşlarımızın nefes alacağı, doğayla iç içe, restorana, piknik alanlarına sahip ve güvenlikli bir doğal destinasyon alanı olarak hizmet verecektir”