Kızlan köyü kadınlarından Datça Kaymakamı Çoban'a ziyaret

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kızlan köyü kadınları, Muğla'da bir ilki gerçekleştirmek için adım adım ilerliyor.

Datça - Kızlan Köyü kadınları, Kaymakam Mesut Çoban'ı ziyaret ederek proje fikirlerini paylaştı. Kırsal bölge kalkınmasında, Tarım Turizm amaçlı bir proje için Nazmiye Halvaşi'nin çağrısı İle 16 Ocak tarihinde ilk toplantılarını yapan kadınlar heyecanla yola devam ediyorlar. Kızlan Köyü'nü temsilen bir grup kadın Kaymakam Mesut Çoban'ı ziyaret ederek kendilerine Datça'ya hoş geldiniz derken, ürettiği ürünlerden de küçük hediyeler sundular.

Toplantıda söz alan Halvaşi, Datça'nın iki ayla sınırlı "deniz-kum-güneş" ten daha fazlasına sahip olduğunu, köyde tarımla uğraşan kadınlarla, Kent merkezindeki turizm hareketi arasındaki bağın haftada bir gün kurulan pazarla sınırlı olduğunu söyledi. Halvaşi, “Amacımız doğa harikası bu yarımadayı on iki ay turizmle buluşturmak, toprakların betonlaşması yerine, turisti köye çekerek betonlaşan kentlerden gelen çocuklara, gençlere temiz bir ortam sunmak, onları bitkilerle, meyve bahçeleriyle, hayvanlarla tanışık yapmak, bu sayede tatil döneminde bilgisayar bağımlılığından kurtarmak, doğa bilinci aşılamaktır" dedi.

Doğa sporları için rehberlik hizmeti vermek, antik kent Knidos'u tanıtmak da yine projelerinin konusu olduğunu açıkladı. Kaymakamlık aracılığıyla ulaşabilecekleri her türlü desteği talep etti. Bu projenin Muğla'da ilk tarım turizm hedefleyen kadın projesi olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Mesut Çoban ise, Kızlanlı kadınların ziyaretinden, projelerini paylaşmalarından büyük memnuniyet duyduğunu açıklayarak; "Ben de Antalyalı bir köy çocuğuyum. Soyadım 'Çoban', ailemin doğduğumdan beri serası vardır, üretimin içinden geliyorum. Diktiğim ağacın limonunu topluyorum. Burada kaymakamlık lojmanı bahçesinde de küçük bir bostan yapacağız. Yaptığınız işin zorluğunu da, önemini de biliyorum. Her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.

Ayrıca bu desteklerin sağlanması için tüzel kişilik kazanılmasının önemini anlattı. Kızlanlı kadınlar, kooperatifleşme düşünceleri olduğunu ve ilk toplantıda tartışmaya açacaklarını ifade etti. Toplantı sonrası Kaymakam Mesut Çoban kadınlarla toplu fotoğraf çektirdi. Kadınlar aldıkları destek sözü İle kaymakamlıktan mutlu ayrılırken en kısa zamanda daha geniş katılımla toplanıp durum değerlendirmesi yapacak.