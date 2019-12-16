İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klima evi yaktı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin tüm odalarını kaplayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.