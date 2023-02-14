Klimadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana gelirken fenalaşan 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. İkamette yalnız yaşadığı öğrenilen Hatice Sema Balkan ise 112 Acil Sağlık ekibince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası 2 katlı evin tamamı kullanılamaz hale geldiği görüldü.