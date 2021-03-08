Knidos Antik Kenti'ni gezdiler

Muğla Rehberler Odası ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Datça'da bulunan Knidos Antik Kenti'ne inceleme gezisi yapıldı.

Gerçekleştirilen program kapsamında Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı, İl Kültür Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'ün ve Muğla Turist Rehberler Odası Başkanı Hamdi Turhan'ın kısa konuşmalarının ardından Knidos Küçük Tiyatrosunda Sosyal mesafe kurallarına uyularak gelen misafirlere Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı tarafından Knidos'un geçmişten günümüze kadar yapılan araştırma tarihi, yapılan Kazı ve Restorasyon çalışmaları, Knidos Aslanı, Knidos Aphroditesi, Knidos Ticari Limanı karşılayan Küçük Tiyatro'da yapılan restorasyonla ilgili detaylı bilgiler, yine Knidos Ege limanında konumlanmış olan Boulakrates Çeşmesinin Restorasyonu hakkında merak edilen tüm sorular detaylı bir şekilde açıklandı.

Ekip daha sonra Eski Datça'da ve ilçede de incelemelerde bulundu.

Muğla Rehberler Odası Başkanı Hamdi Turhan yaptığı açıklamada “Rehberlerimiz ile İl Müdürlüğü işbirliğinde Antik Kentlerimizde inceleme gezileri düzenliyoruz. Rehberlerimiz çok memnun. Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanalti'nın sunumuyla Antik Kenti gezmek çok daha güzeldi” dedi.