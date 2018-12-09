Kocadon'dan Ortaca ve Dalaman ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ortaca ve Dalaman'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kocadon, İl genelinde yaptığı ziyaretler sonunda rapor hazırlayarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne sunacağını açıkladı.

CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunun ardından il genelinde çalışmalar yürüten Başkan Kocadon, “Sevdamız Muğla” sloganıyla değişim istediğini, halkın değişime ihtiyaç duyduğunu sık sık vurguladı.

Kocadon, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'i makamında ziyaret ederek sohbet etti. Gündeme ilişkin düşüncelerini paylaştı.

CHP Ortaca İlçe Başkanlığında ilçe sekreteri Nurtekin Aran ve partililer ile bir araya gelen Başkan Kocadon, Muğla'nın seçim atmosferini değerlendirdi. Kocadon, "Moralimizi bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Benim hizmet etmekten başka bir derdim yok. Önemli olan sandıktan çıkmak, halkın oylarıyla seçilmek. Umarım ki bu başarıyı hep beraber yakalarız. Tabi ben bu süreçte ilçeleri geziyordum biliyorsunuz. Hem partimizi hem belediye başkanlarını hem de sivil toplum örgütlerini geziyorum. Ortaca'ya gelememiştim. Esnafla da görüşeceğim ki zaten yoldan geçerken esnaf bağırıyorsa bilin ki bir değişim zamanı gelmiştir. Muğla siyasetinin ne beklediğini, sivil toplum örgütlerinin ne talepleri olduğunu bir dosya yapıp genel merkeze ileteceğim.” dedi.

Başkan Kocadon ve beraberindeki heyet, Dalaman'da CHP İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ve partilileri ziyaret etti. Kocadon; “Bu güzel karşılama ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” dedi. Kocadon, ilçe başkanlığının ardından Dalaman Belediye Başkan Vekili Ramazan Ontaş ile bir araya geldi.

Kocadon, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay'ı da ziyaret ederek üreticinin sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kocadon'un önümüzdeki günlerde Seydikemer ile ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.