Kocakışla mevkiinde yol sorunu çözüldü

Milas'ın Güllük Mahallesi Kocakışla mevkiinde uzun yıllardır süren yol sorunu çözüldü. Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kocakışla sakinleri artık ana yola daha rahat ulaşacak.

Güllük Mahallesi Kocakışla mevkiinde uzun yıllardır süren yol sorunu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın talimatı ile sona erdi. Eski Güllük karayolu üzerinde bulunan ve yolun yenilenerek çift şerit haline getirilmesi nedeniyle Kocakışla'ya giriş çıkışlarda sorun yaşayan vatandaşların şikayetleri sona erdi. Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni açılan tali yol roadmix ile kaplanarak ana yola bağlantısı gerçekleştirildi.

Yeni açılan yolda inceleme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “uzun yıllardır süre gelen bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuzun roadmix kaplamasını bitirip vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İlerleyen dönemde Kocakışla mevkiimizin iç yollarında da bir çalışmamız olacak” dedi.