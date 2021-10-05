“Kocasını Pişiren Kadın” 15 Ekim'de sahnede

15 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.00'de Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek prömiyer için, BBŞT Müdürü Rezzan Şebin şu bilgileri verdi:

"Maalesef, sağlımız için pandemi koşullarına uygun olarak, koltukların yüzde 50'sini boş bırakıyoruz. Kültür Merkezi girişimizde de aşı ve PCR test kontrolü yapacağız. Oyunumuzun ilk gösterimi olması nedeni ile, giriş ücretsiz olacağından, tiyatro severlerimizin telefonla yerlerini ayırtmalarını ve davetiyelerini önceden almalarını önemle rica ediyoruz. Güzel bir gün geçirmeleri ve daha güzel günlerde buluşmak dileği ile, şimdiden iyi seyirler diliyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ve BBŞT'nin kurulduğundan bu yana çok önemsediği Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte projelere imza atmak isteği bir kez daha hayata geçti. Tiyatronun 2018 yılındaki kuruluş kadrosunda, fakülteden mezun iki öğrenci oyuncu olarak görev almıştı. Şimdi de, Debbie İssit'in yazdığı ve çevirisini Yasemin Erbulun'un yaptığı “Kocasını Pişiren Kadın” oyununun yönetmen sandalyesine, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü kurucusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Çevik Tan oturuyor. Tan, oyun hakkında şunları söyledi:

"Debbie İssit, Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile çağımızın -ne yazık ki- kanıksanmış kadın trajedisini yüksek tempolu bir komedi içinde sunmayı başarmış. İki kadının karşısına, temel içgüdülerinden ödün vermeyen bir erkek çıkarmış ve çok bilindik bir aşk üçgeni hikayesinden kara komik bir atmosfer kurmuş . Oyun, coğrafya ayırt etmeyen konusu ile herkese tanıdık gelecek, bu aşinalığın içinden, trajikomik halimizle bizi yüzleştirecek bir seyirlik vadediyor."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tiyatronun sezon açılışı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Belediye olarak, her zamanki gibi iddialıyız ve sanatın bütün disiplinlerine destek olacağız. Bodrumlular konser, sergi, tiyatro gibi tüm etkinliklerimizi izleyerek, sanat dolu bir yıl geçirecekler. Bodrum'daki iki salonumuzdan biri olan Nurol Kültür Merkezi'nde, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu hazırlamış olduğu oyunları sergileyecek; yanı sıra Bodrum'un ve Türkiye'nin önemli tiyatrolarını sizlerle buluşturacak ve tiyatro festivallerine ev sahipliği yapacak. Bodrum Belediye Şehir Tiyatromuz 15 Ekim 2021 Cuma akşamı , “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunları ile erkek egemen toplumu ve kadına şiddeti trajikomik anlatımıyla sahneye taşıyor. Şehir Tiyatromuza bu güzel oyunları ve yapacakları organizasyonları için teşekkür ediyor, başarılı bir sezon diliyorum."