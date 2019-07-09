Koku Vadisi'nde İlk Hasat ve Başkan Gürün'e Teşekkür

S. Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolüne istinaden dikimleri yapılan lavantalarda ilk hasat heyecanı başladı.

Tıbbi-Aromatik bitki yetiştiriciliği ve bu bitkilerden katma değeri yüksek ürün üretimi amacıyla Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı Ebru Güler'e 1850 lavanta fidesi verildi ve üretici 5 dönüm arazisinde dikimi yaparak ilk hasadını gerçekleştirdi. Hasat sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyareti gerçekleştiren S.S. Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bahar Öksüz Ekim ve üretici Ebru Güler hasadını yaptıkları lavantadan bir demeti taşıyan bir teşekkür plaketi sundular.

Ebru Güler; “Hayalini kurduğumuz işi Büyükşehirle birlikte gerçekleştirdik”

İlk hasadını gerçekleştiren Ebru Güler ziyarette şunları söyledi; “Büyükşehir Belediyemiz ve kooperatifimizin desteği ile lavanta üretimine başladık. Lavanta üretimi uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir işti. Büyükşehir sayesinde hayallerimiz gerçek oldu. İlk hasadını yaptığımız lavantaları başkanımıza hediye etmek istedik. Kooperatif başkanımız Bahar hanım ile birlikte başkanımızı ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik. Böyle bir imkanı bize sağladığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr.Osman Gürün'e ve Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Bahar Öksüz Ekim; “Kadın ortaklarımızla daha güzel işler başaracağız”

Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bahar Öksüz Ekim'de ziyarette şunları söyledi; “Büyükşehir Belediyemizin bize sunduğu bu güzel imkanın ilk meyvesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz ile imzaladığımız işbirliği protokolünün ardından lavanta fideleri ortaklarımızın topraklarıyla buluştu. İlk hasadını yaptığımız lavantalarımızı gurur ve mutlulukla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.Osman Gürün'e hediye ediyoruz. Lavanta kokularıyla bezeyeceğiniz topraklarımızda kadın ortaklarımızın da gayretiyle çok daha güzel işlere imza atacağız.” dedi.

Başkan Gürün; “Kooperatiflerimizle hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini almak bizleri mutlu ediyor”

Muğla'nın eşsiz güzelliklerinin topraklarına da yansıdığını, bereketli topraklara sahip olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kooperatiflerle birlikte başlattıkları projelerin meyvelerini vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Gürün; “Kooperatifimiz ve ortaklarıyla birlikte başladığımız Koku Vadisi Projemiz bölgemizin kırsal kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Yıllardır tarımsal üretim konusunda sıkıntı çeken üreticilerimiz kendilerine sunduğumuz alternatif tarım ürünleri ile tarımsal üretimlerine tekrar dönecek ve verimli topraklarının hakkını verecekler. Aynı zamanda diğer üreticilere de örnek olarak onların da bu üretim kervanına katılmalarını sağlayacaklar. Bereketli topraklarının hakkını veren ve diğer kadın üreticilere örnek olan Ebru hanımı ve Kooperatif Başkanı Bahar hanımı kutluyor, lavanta çiçeği görselli plaketleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.