Koltuklar miniklere emanet edildi

Menteşe'de başkanlık koltuğuna oturan 4-D sınıfı öğrencisi Ahmet Emin Tanışman'a Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin çalışma raporu sunuldu.

Başkan Tanışman daha sonra Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürünü arayarak okullarının bahçesine çiçek dikimi ve bahçe düzenlemesi yapılması talimatını verdi. Başkan Tanışman, Başkan Gümüş'ten okullarına çocuklar için kapalı bir oyun sahası yapılmasını talep ederek, “Bizler bugün çok mutluyuz. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu bayramda bizlere ve okulumuza verdiğiniz desteklerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkanlık makamına oturan Kocamustafa Efendi İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencisi Mevsim Kılınç ise Temizlik İşleri Müdürü'nü arayarak ilçedeki geri dönüşüm sepeti sayısının arttırılması talimatını verdi. Başkan Kılınç okullarına katkılarından dolayı Başkan Gümüş'e teşekkür ederek, “Bugün sizleri ziyarete geldik. Okulumuza yaptığınız katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Engelli vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımların artmasını, okulumuza voleybol sahamız için file ve top talep ayrıca sokak hayvanları için yuva ve mama kaplarının da arttırılmasını istiyoruz” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bizler Menteşe Belediyesi olarak sizlere yönelik çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Senin nezdinde hem okulunuzun hem de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden kutluyorum. Büyük Önderimizi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu bayramı çocuklara armağan ettiği için saygıyla anıyoruz. ” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Gümüş öğrencilere birer çanta hediye etti. Öğrenciler daha sonra Okul Müdürleri Zafer Aydemir, Sınıf Öğretmenleri Hasan Ali Yıldırım ve Başkan Gümüş ile birlikte fotoğraf çektirdiler.