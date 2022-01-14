KOM ekipleri, tefecilik yapan şebekeyi ajandaları ile ele geçirdi

Operasyonda şebekenin kara kaplı ajandası ile birlikte çok miktarda imzalı senet ile çek fotokopisi de ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Muğla, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi, Milas, Bodrum, Fethiye, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde eş zamanlı olarak "tefecilik" operasyonu düzenlendi. Yapılan ev ve işyeri aramalarında; 69 adet senet, 48 adet çek fotokopisi, 2 adet icra dekontu, 14 adet boş senet, 1 adet borçlandırılmış mağdurların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve birçok mağdurun isimlerinin bulunduğu not defterleri ve çeteleler ele geçirildi.

Tefecilik yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.