KOM ekiplerinden çadıra sahte alkol baskını

Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmalarında N.E. isimli şahsın araç ile piyasaya merdiven altı üretim şeklinde sahte alkol sürdüğü bilgisi üzerine şahsın alkol üretimi yaptığı yeri tespit etmek için fiziki takip başlattı.

N.E. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler alkol satışı yaptığı esnada yakalanarak adli makamlardan alınan ‘Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal' kapsamındaki arama kararı sonrası araçta ve alkol üretimi yapılan Hisarönü Mahallesinde bulunan çadırda yapılan aramalarda; yaklaşık 120 litre sahte alkol, 55 litre etil alkol, 80 adet (Şişe) içki yapımında kullanılan aroma, tatlandırıcı ve renklendirici sıvılar, alkolmetre, 3 adet şırınga, 3 adet damlalık, 3 adet huni ele geçirildi.

KOM Fethiye Grup Amirliği tarafından Köyceğiz ilçesinde B.T isimli şahsın ikametinde hint keneviri bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Alınan arama kararı sonrası şüphelinin evinde yapılan aramada değişik boylarda 41 kök kenevir, 22.09 gram esrar maddesi ve esrarlı sigara maddeleri ele geçirildi.

KOM ekiplerince kesilmiş bandrol toplayıp mükerrer bandrollü tütün ve tütün ürünleri satışı yapan şahıs ve şahsa ait araç tespit edildi. Menteşe girişindeki uygulama noktasından itibaren takibi yapıldıktan sonra araçta adli makamlardan alınan arama kararı sonrası araçta yapılan aramada 10 adet kesilmiş tütün bandrolleri, 40 paket mükerrer bandrollü tütün, 110 bin mükerrer bandrollü makaron ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılık ile Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.