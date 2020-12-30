KOM ekiplerinden yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyonlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 47 işyeri ve ikamette idari arama,

8 işyeri ve ikamette adli arama yaptı. Yapılan aramalarda, 80 litre etil alkol, 158 litre sahte alkol, 4 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 6 adet alkol yapımında kullanılan kit, 4 adet alkol testi, 16 paket mükerrer bandrollü tütün,13 kilo kıyılmış tütün, 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 150 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 208 adet fişek ve 73 adet tüfek fişeği ele geçirilmiştir.

Yakalamalar kapsamında 6 kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu muhalefet, 2 kişiye de ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan işlem yapılırken, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçuna muhalefet suçundan araması bulunan bir kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.