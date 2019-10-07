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KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 Ekim Cuma günü Milas ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün karıştığı yine Milas ve Bodrum ilçelerinde çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etmek suçları ile ilgili olarak gerçekleşen operasyonda Milas, Bodrum ve İzmir’de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 Ekim Cuma günü Milas ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün karıştığı yine Milas ve Bodrum ilçelerinde çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etmek suçları ile ilgili olarak gerçekleşen operasyonda Milas, Bodrum ve İzmir'de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.


Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve hususi araçlarında suça konu olduğu değerlendirilen çekler ve senetler ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli K.Ö., A.S.Y. ve Z.F.Ö. Milas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


Muğla'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte organize suç örgütlerine karşı operasyonların Muğla il genelinde artarak devam edeceği öğrenildi.

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