“Komik Para” tiyatrosu Menteşe'de ilgi gördü

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Komik Para'

isimli oyun tiyatro severlerin beğenisibi topladı..

Genel Sanat Yönetmenliğini Önder Çakır'ın yaptığı iki perdeden oluşan ‘Komik Para' isimli oyun izleyicileri kahkahaya boğdu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sahnelendiği 600 kişilik salon tıklım tıklım dolarken, yer bulamayan pek çok tiyatro sever gösteriyi merdivenlere oturarak, bazıları ise ayakta izlemeyi tercih etti. Ücretsiz olarak sahnelenen oyun sonunda Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Tiyatroyu eşi ve protokol üyeleri ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye olarak temel görevlerinin yanında, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye de önem verdiklerini ifade etti. Başkan Gümüş, “Halka ve topluma hizmet sadece asli görevlerimizi yapmak demek değildir. Sanatta topluma hizmettir ve modernleşmeyi sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bu amaçla kurduğumuz Menteşe Belediye Tiyatromuz Denizli ve Fethiye'de sahneledikleri, büyük beğeni alan ‘Hangisi Babası' oyunlarının ardından bugünde ‘Komik Para' oyunuyla Menteşe'yi güldürdü. Menteşe Belediye Tiyatromuzun tüm ekibine sahne performansları ve emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.