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Komiser yardımcısı silahını temizlerken kendisini yaraladı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde komiser yardımcısı C.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde komiser yardımcısı C. Ş. temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Kürkütçü Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komiser yardımcısı olduğu öğrenilen C.Ş. temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Komiser yardımcısı C.Ş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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