Kömür yüklü kamyon devrildi, alt geçit kapandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kömür yüklü kamyon alt geçit virajını alamayınca devrildi.

Yatağan ilçesine Muğla-Aydın karayolu üzerinde girişi bulunan alt geçitte seyir halinde olan 119 LL 253 plakalı kömür yüklü kamyon virajı dönerken sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Alt geçidin hemen girişinde yan yatan kamyon trafiğin kapanmasına neden oldu.

112 acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Sürücünün kazayı hafif atlattığı öğrenilirken, yola savrulan kömürlerin ve kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.