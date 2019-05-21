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Komutanlardan Başkan Aras'a ziyaret

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019 kapsamında Bodrum ve Yalıkavak Limanı’na demir atan TCG Turgutreis, TCG Kalkan, TCG Bora, TCG Kuşadası ve TCG Karşıyaka gemi komutanları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019 kapsamında Bodrum ve Yalıkavak Limanı'na demir atan TCG Turgutreis, TCG Kalkan, TCG Bora, TCG Kuşadası ve TCG Karşıyaka gemi komutanları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.


Öğlen saatlerinde ziyarete gelen TCG Turgutreis Komutanı Deniz Yarbay Burak Akgül, TCG Kalkan Komutanı Deniz Yarbay Akın Arıdıcı, TCG Bora Komutanı Deniz Binbaşı Kadir Umut Tercan, TCG Kuşadası Komutanı Deniz Yüzbaşı Erdinç Bayram İyidoğan ve TCG Karşıyaka Komutanı Deniz Yüzbaşı Anıl Demirağ'ı Başkan Aras makamında ağırladı.


Aras, başarılı bir tatbikat sonrası Bodrum Limanlarına yanaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5 gemi komutanı ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda, Denizkurdu-2019 tatbikatı anısına yaptırılan hatıra pulu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a takdim edildi.


Bodrum Limanı'na demir atan TCG Turgutreis, TCG Kalkan, TCG Bora ile Yalıkavak Limanında demirli TCG Kuşadası ve TCG Karşıyaka gemileri 23 Mayıs gününe kadar, 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak.

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