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Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli’de düzenlenen 5.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli'de düzenlenen 5. Enerji Verimliliği ile Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bakım Teknolojileri kongrelerine katılan 49 öğrenciye sertifika verdi.


Sertifika töreninde meslekte 25. yılını dolduran Yatağan Belediye Başkanı Makine Mühendisi Mustafa Toksöz'e plaket verildi. Toksöz plaketi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran'ın elinden aldı.

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