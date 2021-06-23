Konservatuar öğrencilerinden Başkan Gürün'e ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarında eğitim görerek Türkiye'nin en önemli üniversitelerinde eğitim görme başarısını elde eden öğrenciler Başkan Gürün'ü eğitimlerine sunduğu katkı nedeniyle ziyaret etti.

2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan konservatuvar başarılı öğrenciler yetiştirmeye, bu öğrencileri Türkiye'nin en iyi okullarına eğitimlerine devam etmeleri için göndermeye devam ediyor. Türk Halk Müziği öğrencisi Cemre Tekeli ve Bale öğrencisi Umay Defne Güven girdikleri sınavlarda yüksek başarı elde ederek eğitim hayatlarını İTÜ ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam edecek. İki başarılı öğrenci öğretmenleri Yaprak Baba ve Serkan Yıldız ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarı bale öğrencisi Umay Defne Güven 2019 yılında yetenek sınavlarında başarılı olarak Büyükşehir Belediyesi konservatuarı öğrencisi oldu. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra Türkiye'nin en iyi okullarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünün 4 aşamalı sınavlarında başarılı oldu. Orta, lise ve üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi'nde okumaya hak kazandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyarette çok mutlu olduğunu söyleyen Umay Defne Güven ailesi, öğretmenleri ve Başkan Gürün'e destekleri için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarına 2016 yılında Türk Halk Müziği öğrenci alımında başvuran Cemre Tekeli de sınavlarda başarılı olarak Büyükşehir konservatuarı öğrencisi oldu ve 3 yıllık eğitimin ardından mezun olarak İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve sonrasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı sınavlarına girdi. Her iki sınavı da kazanan Cemre Tekeli tercihini İTÜ'den yana kullandı. Başkan Gürün'ü ziyarette eğitim hayatını Türkiye'nin en iyi okullarından birinde devam edeceği için mutlu olduğunu söyleyen Cemre Tekeli bugüne kadar eğitiminde katkısı olan, yeteneğini keşfetmesini sağlayan başta Serkan Yıldız öğretmeni olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Bu şehrin değerlerine değer katıyor, insana yatırım yapıyoruz”

Temellerinde sevgi, hoşgörü, güler yüz ve kültür olan Muğla'nın evlatlarının sanatta, sporda, kültürde, eğitimde başarılı olmalarının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün belediyeciliğin sadece alt yapı, yollar olmadığını şehrin kültürüne, belleğine, eğitimine sahip çıkarak katkı vermenin en büyük yatırım olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla, Karya'dan Likya'ya birçok imparatorluğun izlerini coğrafyasında yaşatan, tarih yazan Herodot'un memleketi, özgür düşüncenin doğduğu, efelerin, zeybeklerin diz vurduğu, türküleri ile milyonların duygularına tercüman olan, sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri. Bu şehrin değerlerine değer katmak için var gücümüzle çalışıyor, evlatlarımızın sanatta, sporda başarıları ile gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz konservatuarımız, spor kulübümüz ile evlatlarımız başarıdan başarıya koşuyor. Okçularımız Avrupa Şampiyonu oluyor, Milli takımda göğsümüzü kabartıyor, konservatuar öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerle Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanıyor. Balede, Türk Halk Müziği'nde, okçulukta, satrançta milli takımlarımızın, sanat camiasının altyapısı yetişiyor. Muğlalı evlatlarımız başarıları ile kendi yol haritalarını çizerken, bizler ileride onları gurur ve mutlulukla izleyeceğiz. Sazıyla, sözüyle, türkülerini zevkle dinleyecek, spordaki başarılarını büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Bu başarılarda emeği geçen tüm eğitmenlerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler olarak şehrimize ve insanımıza yatırım yapıyor, bu şehrin değerlerine değer katmak için çalışıyoruz” dedi.