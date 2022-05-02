Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin koğuş olarak kullandığı konteynerde elektrik aksamından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner alevlere teslim oldu. Yangından çıkan dumanlar, Yalıkavak'ın büyük bölümünden görüldü.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan konteynere müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, konteyner kullanılmaz hale geldi.