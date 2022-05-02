Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şantiyedeki konteynerde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bodrum ilçesi Geris Mahallesi 12. Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firmasına ait şantiye alanındaki konteyner içerisinde elektrik aksamından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Konteynerdeki alevlerin yan tarafta bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını sıçramadan söndürdü. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.