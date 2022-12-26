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Kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Değirmenler mevkisinde yaşandı. M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi.


Ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.


Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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