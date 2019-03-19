Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Elvan Turaboğlu Kolcu ( 34 ) idaresindeki 48 JB 251 plakalı hafif ticari araç ile Üzümlü Mahallesi Durmuş Demirci Bulvarı üzerinde, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjte buluna aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Kolcu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kolcu 112 Acil Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sürdürüyor.