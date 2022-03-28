Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarparak durdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, ardından tabela direğine çarparak duran kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gümbet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametine giden N.B. idaresindeki 20 ACH 827 plakalı kamyonet, Gümbet Kavşağı'na girdiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkan bir kargo firmasına ait kamyonet, palmiye ağacını devirip büyük tabela direğine çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü N.B. araçta sıkıştı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bacaklarından yaralanan sürücü,

ekiplerin müdahalesi ile kamyonetten çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet ve devrilen palmiye ağacı için çalışma başlatıldı.