Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Torba Kavşağı istikametine 48 TE 357 plakalı motosikleti ile seyreden 49 yaşındaki İbrahim Tekerek, Yokuşbaşı mevkisinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüje savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu. Motosikletinden düşen Tekerek, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralandı.
İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde İbrahim Tekerek'in yaşamını yitirdi belirlendi.
Kaza yerinde ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderilecek.
Tekerek'in Bodrum Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçilik yaptığı, motosikleti ise arkadaşından emanet aldığı öğrenildi.