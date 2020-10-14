Kontrolden çıkan tır refüjde durabildi

Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum'a doğru seyir halinde olan ve kontrolden çıkan tır karşı şeride geçmeden refüjde durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Ekinambarı Mahalle sınırları içerisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru ilerleyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren tutmasına rağmen kaymaya başlayan tır ışıklarda refüje çıkarak durabildi. Yoğun trafik akışının olduğu yolda tırın karşı şeride geçmemesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Meydana gelen kaza anında her iki şeritteki sürücüler de son anda araçlarını durdurarak zincirleme bir kazanın meydana gelmesini önledi.