İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan tır refüjde durabildi

Muğla’nın Milas ilçesinden Bodrum’a doğru seyir halinde olan ve kontrolden çıkan tır karşı şeride geçmeden refüjde durabildi.

Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum'a doğru seyir halinde olan ve kontrolden çıkan tır karşı şeride geçmeden refüjde durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Ekinambarı Mahalle sınırları içerisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru ilerleyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren tutmasına rağmen kaymaya başlayan tır ışıklarda refüje çıkarak durabildi. Yoğun trafik akışının olduğu yolda tırın karşı şeride geçmemesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Meydana gelen kaza anında her iki şeritteki sürücüler de son anda araçlarını durdurarak zincirleme bir kazanın meydana gelmesini önledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.