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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Salih Demir'in kullandığı 48 GT 134 plakalı römorkunda kereste yüklü traktör, Ölüdeniz yolu rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde bulunan Soner Aktay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Demir ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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