Kooperatif yöneticilerine al Bildirimi uyarısı

Muğla Ticaret İl Müdür Vekili Mehmet Demirtaş, tarafından yapılan açıklamada, "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 7'nci maddesi gereği; “Yapı Kooperatifleri ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler” dışında kalan (bu kooperatifler mal bildirimlerini bağlı oldukları Bakanlıklarına vereceklerdir.) kuruluş ve işleyişi Bakanlığımız denetiminde bulunan kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, görevden ayrılanlar ayrılışlarını takip eden 1 ay içinde, görevlerine devam halinde ise; sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat/2020 ayı sonuna kadar mal bildirimi formunu doldurarak kapalı zarf içinde ve dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze vermek zorundadırlar.Yapılan uyarıya rağmen süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri hakkında Kanunun 10.maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Görevleri nedeniyle birden fazla kuruluşa mal bildiriminde bulunacak kişiler, sadece asli kurumuna mal bildirimi verecek, ancak bu durumu bir yazıyla Ticaret İl Müdürlüğümüze bildireceklerdir. İlgililere önemle duyurulur" diye ifade edildi.