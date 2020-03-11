İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpıp kaçan sürücü plakayı yerde unuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, üniversite öğrencilerinin baktığı Pars isimli köpeğe çarpan sürücü kaçtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, üniversite öğrencilerinin baktığı Pars isimli köpeğe çarpan sürücü kaçtı.


Çarpmanın etkisiyle plakası düşen aracın şoföründen öğrenciler şikayetçi oldu.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir ilaç şirketine ait olan 34 BTC 572 plakalı araç şoförü Pars isimli köpeğe çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle köpek yaralanırken, aracın plakası da yere düştü. İki öğrencinin baktığı köpek apartman sakinleri tarafından kliniğe götürülerek tedavi altına alındı. Sağ ön ve sağ arka ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek ile ilgili öğrencilerin kaçan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.