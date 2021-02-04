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Köpeği ile donma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına yetişen polisler ödüllendirildi

Menteşe-Yatağan karayolu üzerinde köpeği ile soğuk havada mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşın ve köpeğinin yardımına yetişen trafik polisleri, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından ödüllendirildi.


Köpeği ile donma tehlikesi geçiren trafik polislerinin yardımına koştuğu Zafer Çelebi, "Motorumla seyahat ederken dış sıcaklık göstergesi -3 dereceydi. Hissedilen -20'ydi. Soğukta karar veremez bir duruma geldim ve Muğla Yatağan yolu üzerinde benzin istasyonuna sığındım. Köpeğimle içeri giremedim. Daha sonra yardımıma trafik polisleri yetişti. Isınmamı sağladılar. Köpeğimi kucaklarına aldılar, sobanın yanına getirdiler. Köpeğim de donmak üzereydi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise, trafik polislerine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederek polisleri ödüllendirdi.

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