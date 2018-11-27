Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye örnek ceza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple köpek bağlayıp sürükleyen kişiye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası verilirken, bir yıl motorlu taşıt kullanmama ve 6 ay Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması şartıyla cezası ertelendi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Ramazan D. Katıldı. Ramazan D. yaptığı savunmada daha önce kesilen para cezasına itiraz etmediğini söyledi. Davaya konu olan köpeği 4 yıl önce sokakta bulduğunu, bakımını yapıp sahiplendiğini anlatan Ramazan D. "Olay günü köpeğim evdeki ipini kopararak kaçmış. Köpeği çarşıda buldum ve otomobilin bagajına koyarak eve götürmek istedim. Tek hatam köpeğin ipini otomobilin çeki kancasına bağlamak oldu. Bagajın kapağı ip olmasından sebebiyle tam kapanmadı. Ben ilerlerken köpek bir şekilde bagajdan düşmüş. Yolun yeni çakıl dökülmesinden dolayı tozlu olduğu için yandan köpeğin düştüğünü görmedim. Durumu korna sesleri ile fark ettim” diye konuştu. Ramazan D., daha sonra durduğunu ve köpeği yürüyerek yaklaşık 200 metre mesafedeki evine götürdüğünü, veterinerden aldığı ilaçlarla da bakımını yaptığını savundu.

Hakimin “Otomobil boş olduğu halde köpeği neden içeriye değil de bagaja koydunuz” sorusunu Ramazan D. şöyle cevapladı: “Köpeği neden arabanın içine koymadığımı bilmiyorum. Köpeğimi daha önce de Çobanisa Mahallesi'ndeki araziye götürüyordum. Köpek orada yabani hayvanlardan mahsullerimi koruyordu. Buraya götürürken de bagaja koyuyordum. Kendisi zaten bagaja binmeye alışkın. Mahallemde bir kişi bu hareketi kasıtlı yaptığımı söylerse verilecek her türlü cezaya razıyım. Bu köpek benim evladım gibi. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm.”

Ramazan D.'nin savunmasının ardından, mahkeme başkanı tarafından olay anı ve sonrasındaki fotoğraf ile görüntüler izlendi.

Görüntülerin izlenmesinden sonra kısa bir ara veren mahkeme başkanı verdiği kararda Ramazan D.'ye, “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Bir yıl motorlu taşıt kullanımından men edilen, bir yıl ehliyetine el konulan ve 6 ay Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması suretiyle cezası ertelenen Ramazan D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Temmuz'da Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya karayolu Bekçiler Mahallesi'nde Ramazan D.'nin, köpeğini otomobilin arkasında sürükleme anının görüntüsü sosyal medyada tepki çekmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ramazan D.'ye 4 bin 600 TL para cezası uygulanmış ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavisi tamamlanan köpeğe “Aslan” adı verilerek, Fethiye Belediyesi zabıta birimine teslim edilmişti.