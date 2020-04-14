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Köpek balığı zannettiler, zargana azmanı çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük şok yaşadı. Bölgedeki balıkçılar zargana azmanı olduğunu söyleyince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle denizde ve deniz kıyısında insan kaynaklı yoğunlukların azalması sebebiyle daha önce nadir görülen canlı türleri de görülmeye başladı. Gündoğan Koyu'na 2 adet zargana azmanı balığı geldi. Bir süre koyda vakit geçiren balıklar, daha sonra gözden kayboldu. Yüzgeçleri nedeniyle köpek balığı zannedilen 2 balığın zargana azmanı olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. 1.5 metre uzunluğundaki zargana azmanlarının kıyıya fazla yaklaşmadığı koyların sesiz olmasını fırsat bilip kıyı şeridine kadar gelebildikleri öğrenildi.


Yüzgeçleri suyun dışında yüzen zargana azmanı balıkları, kimi vatandaşlarca köpek balığı sanıldı. Sosyal medyada balıkların yunus olduğuna dair yorumlar da yapıldı.

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