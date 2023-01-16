Köpek ile keçinin dostluğu gündem oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çoban köpeği ile keçi arasındaki dostluk, sosyal medyada gündem oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe Mahallesi'nde emekli vatandaş Zafer Yılmaz'ın küçük yaştan itibaren beslediği keçisi ve köpeği arasında oluşan dostluk, eğlenceye dönüştü. Keçiyi otlatmak için meraya götüren Yılmaz, köpek ile keçi arasında yaşanan oyunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılmaz'ın köpek ve keçi arasındaki oyunu sosyal medyasında yayınlanmasının ardından çok sayıda vatandaş videoyu izledi. Videoya çok sayıda yorum yapıldı.