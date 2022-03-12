İhlas Haber Ajansı

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Köpeklerin saldırısına uğramıştı, gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim-öğretim gören Milaslı Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırlamış ve yoldan geçen otomobilin altında kalmıştı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim-öğretim gören Milaslı Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırlamış ve yoldan geçen otomobilin altında kalmıştı.


Kaza sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Rabia Kallı, yaşam mücadelesini kaybederek tüm Milas'ı yasa boğdu. Köpeklerden kaçarken yaşamını yitiren 20 yaşındaki Rabia Kallı'nın cenazesi baba ocağı Milas'a getirildi.


Rabia Kallı, Milas Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Milas Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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