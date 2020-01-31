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Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman’a ait kuzu içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki taş duvar örme kuyuya düştü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman'a ait kuzu içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki taş duvar örme kuyuya düştü. Kuzu sahibinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bilgi vermesi üzerine itfaiyeciler ip yardımı ile kuzuyu kuyudan kurtararak sahibine telsim ettiler.

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