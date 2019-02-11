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Kore Gazisi Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı

Milaslı Kore Gazisi Ömer Zorlu, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Milas'ın Çallı Mahallesi'nde ikamet eden 89 yaşındaki Kore Gazisi Ömer Zorlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.


Kore Gazisi Zorlu, 10 Şubat Pazar günü öğle namazına müteakip Çallı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çallı Mahalle Mezarlığına defnedildi.


Kore Gazisi Zorlu'nun cenaze törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Milas Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Kızılca, MHP'li Milas Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, gaziler ve yakınları katıldı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Zorlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti. Sarban, Zorlu'nun vefatıyla Milas'ta hayatta 20 Kore Gazisi kaldığını kaydetti.

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