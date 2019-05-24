Korkuluk demiri çocuğun koluna saplandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oyun oynarken kolu korkuluk demirlerine saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilen demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eşen Mahallesi Eşen Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Alperene Eşen, bahçe duvarının üzerine çıkarak demir korkuluk saplandı. Eşen'in sol koluna demir korkuluğun saplandığının görenler 112 Acil Sağlık'tan yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun koluna batan kısmı demir kesme makasıyla korkuluktan ayırdı.

Ardından 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan çocuğun elindeki demir müdahaleyle çıkarıldı.

Eşen'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.