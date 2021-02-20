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Korkuluk demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde evin bahçe korkuluk demirlerine ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine keslim etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evin bahçe korkuluk demirlerine ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine keslim etti.


Marmaris Tepe Mahallesi 52 sokakta Ali Pala Apartmanı giriş kıpısındaki demir korkuluk üzerinden atlamaya çalışan kedinin ayakları demir korkuluklara saplandı. Korkuluk demirleri arasında sıkışan kedinin kurtarılması için Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi


Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek kediyi kurtardı ve sahibine teslim etti.

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