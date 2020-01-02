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Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi Kulekent Sitesi'nde ikamet eden site sakinleri, köpek sesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Kısa süre sonra sesin siteye ait demir parmaklıklara sıkışan köpekten geldiğini gördü. 112'ye yapılan bildirim üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile sokak köpeği sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Yeniden özgürlüğüne kavuşan köpeğe ekipler tarafından su ve yiyecek verildi.

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