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Korona ile afişli mücadele

Korona virüs (Covit-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında Yatağan’da özel olarak hazırlanan afişler şehrin birçok yerinde vatandaşların bilgilendirilmesi için asıldı.

Korona virüs (Covit-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında Yatağan'da özel olarak hazırlanan afişler şehrin birçok yerinde vatandaşların bilgilendirilmesi için asıldı.


Yatağan Kaymakamlığı koordinesinde ilçede yürütülen Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı mücadele kapsamında Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel olarak afişler hazırlatılmış, hazırlatılan afişler vatandaşların sıklıkla bulunduğu yerlerde teşhir edilmeye başlanmıştı.


Afişlerle bilgilendirilen Yatağan'lı vatandaşlar, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarından memnun. Emniyet ekipleri gün boyu resmi polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, hijyen kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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