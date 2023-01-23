Koruma altındaki köpekbalığı, kıyıya yakın görüntülendi

Milas Ören Mahallesinde kıyıya yakın alanda 1 metre boyundaki köpekbalığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İzmir Urla'da balıkçıların ağlarına takılan 10 metre boyundaki camgöz türü ve koruma altındaki köpekbalığının ardından Milas Ören sahilinde kıyıya yakın alanda yaklaşık bir metre boyundaki yavru bir köpek balığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kıyıya yakın sularda avlanan yavru köpekbalığı türünün nesli tehlike altında olan ve koruma altında bulunan kum köpekbalığı ve mavi köpekbalığı olduğu açıklandı. Türkiye karasularında 36 tür köpekbalığı türü bulunduğu ve bunlardan 20'sinin konuma altında olduğu açıklandı.

Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, görülen türün Muğla kıyılarında görülen bir tür olduğunu belirterek, “Köpekbalıkları aslında bizim sularımızda bilinen türler. Bugün yeni görülmüş bir balıktan bahsetmiyoruz. Uzun zamandır burada. Aslında köpekbalıkları dinozorlardan önce vardı, hala varlar ve hayatlarını devam ettirecek gibi gözüküyorlar. Denizlerimizde 36 türe yakın köpekbalığı var. Bunların yaklaşık 20'si koruma altında. Birçok köpekbalığı türü bugün insana karşı koruma altında. Çünkü soyları tükenmek üzere. Bugün niye köpekbalıklarını neden çok konuşuyoruz. Son zamanlarda olmaması gereken yerlerde görüntülenen köpek balıkları, ya da koruma altında olup da denizde yaşaması gereken balıkçının ağında son bulan bir köpekbalığı hayatı hakkında konuşuyoruz. Özellikle insanların kıyıya yakın yerlerde köpekbalıklarını görmeleri ve görüntülemeleri insanlarda büyük bir heyecan ve soru işaretini beraberinde getiriyor. Köpek balıklarının bugün bizim kıyalarımızda görülmesinin çok kesin olmamakla beraber birkaç neden bağlayabiliyoruz. Bunlardan birisi de en başta iklim değişikliği. Bunun ardından köpek balıklarının yaşadıkları ortamlar olan uyum yeteneklerini sayabiliyoruz. Bunun yanında artan insan nüfusu ile beraber aktivitelerin artması. Bir değer etken de aslında bu olumlu bir etken denizde yapılan koruma çalışmalarının iyi olması. İklim değişikliği ya da küre le ısınma etkene bu köpek balıkları türlerinin kıyıya yaklaşmasına bir etken olabilir. Bununla ilgili elimizde bilimsel bir veri yok ama birçok etmeni bir araya getirdiğimizde bunun bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Köpekbalıklarının varlığından bu kadar korkulmaması gerekiyor. Çünkü bir alanda üst avcı dediğimiz bu köpekbalıkları, fok, yunus ve akya balığı gibi türler varsa biz şunu anlarız. Orası sağlık ve temiz bir yerdir. Çünkü köpekbalıkları hem sağlıklı bir ekosistemin göstergesidir, hem de onların teminatıdır. O alanlar onlar oluğu sürece temizdir. İnsanlar sağlıklı denizlerin tadını hem besin anlamında hem de yaz tatili anlamında çıkartabiliyorsak bu tamamen köpekbalığı gibi canlıların sayesindedir. Korkmak yerine bu canlıları biraz daha iyi anlamak ve onları gördüğümüz yerde çok onlara yaklaşmada, uzaktan izlemek ve gözlemlemek yeterli olacaktır. Elimizdeki görüntüdeki tür görüntüden tespit etmek zor ama kum köpekbalığı yavrusu veya yüzgeçlerine bakarsak mavi köpekbalığına da benziyor. Her ikisi de koruma altında olan türlerdir” dedi.