Koruyucu ailede Muğla 25'inci sırada

Buna göre Muğla 61 koruyucu aile sayısı ile 25'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de koruyucu aile sayısı 5 bin 323'e ulaştı. İllere göre en fazla koruyucu aile İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentlerde bulunurken, Muğla 61 koruyucu aile sayısı ile listede 25'inci sırayı yer aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Muğla'da koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 70 olarak belirlendi. Ayrıca içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yapılan toplantı sayısı 8, koruyucu aile başvuru sayısı 4, koruyucu aile sayısı 1 ve koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 1 olduğu belirtildi.