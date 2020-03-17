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Koruyucu maske ve kolonya fiyatları denetlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 13 ilçede eş zamanlı yaptıkları denetim ile Koronavirüsü nedeniyle koruyucu maske fiyatlarındaki yaşanan artışları denetledi.

Dünya genelinde yayılan ve kısa bir süre önce Türkiye'de tespit edilen korona virüs hastalığının ardından Muğla Büyü


kşehir Belediyesi oluşabilecek usulsüzlüklere karşıda önlemlerini almaya devam ediyor.


Vatandaşların yoğun talep gösterdiği koruyucu maske, kolonya ve temizlik malzemeleri gibi ürünlerin ülke genelinde yaşanan usulsüz fiyat artışının Muğla'da da yaşanmaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki denetimlerini sıklaştırdığını açıkladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan korona virüs hastalığının ardından oluşan usulsüz fiyat artışlarına karşı tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmaması için zabıta ekiplerimiz tarafından il genelinde eş zamanlı olarak inceleme ve denetimle yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen denetimlerde özellikle temizlik malzemeleri, kolonya, koruyucu maske vb. ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz tarafından alışveriş merkezleri, eczaneler, ecza depoları ve diğer satış yerlerinde 'Cerrahi Maske' ve '3M maske' ürünlerinin reyon fiyatı ve kasa fiyatı kontrolleri yapılıp güncel fiyatlar kayıt altına alındı. Yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ilimizde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi” denildi.

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