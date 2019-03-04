Kovan başı eğitimleri başladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ‘ 48 Muğla 48 Projesi' kapsamında, Şubat ayı sonunda Köyceğiz ve Milas İlçelerinde bulunan arılıklarda “Personele Eğitici Eğitim” düzenlendi.

Proje kapsamında Muğla Arıcılar Birliği toplantı salonunda projenin yol haritası, yapılacak iş ve işlemler hakkında arıcılık birimi personeline bilgi verildi. Daha sonra eğitim uygulamalı olarak personellere gösterildi.

Köyceğiz İlçesindeki arılıkta Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçe Müdürlüklerinde arıcılık biriminde görevli personel, Milas İlçesindeki arılıkta ise Milas, Ula, Bodrum, Menteşe, Kavaklıdere ve Yatağan İlçe Müdürlüklerinde arıcılık biriminde görev yapan personeller olmak üzere 2 grup halinde ‘Personele Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Eğitimi sahada bire bir Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz verdi. Arıcıya eğitimin kapalı salonlarda değil, sahada kovan başında verilmesi amaçlanıyor.

Eğitimde Varroa tespiti, Pin testi, arılıkların yeri ve düzeni, kovanın genel durumu, kullanılan kovan tipi, polen tertibatı, kovanın yerden yükseklik durumu ile kovan işleyişi gibi konularda bilgiler verildi. Arıcılarımızın bilgilendirilmesi için yapılacak olan ‘Kovanbaşı' eğitimler, tüm İlçe Müdürlüklerinde Mart ayı içerisinde devam edecek.