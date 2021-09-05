Köy Meydani Türk Filmleri Günleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi ve Cinemarine işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri' devam ediyor. 6 Eylül tarihine kadar Bodrum'un çeşitli bölgelerinde kurulacak dev ekranlarda Bodrum halkına sinema keyfi sunulacak.

İlk gösterimi Turgutreis Meydanı'nda 'Para Babası' ve İslamhaneleri Meydanı'nda 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmlerle gerçekleşen organizasyona Bodrum halkının ilgisi büyüktü. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, gerçekleştirdikleri bu etkinlik için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile halkımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Açık havada Türk Filmlerini halkımızla buluşturmamızda öncü olan Cinemarine yetkililerine ve Belediye çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mahalle meydanlarımızda düzenleyeceğimiz benzer sosyal aktivitelerle vatandaşlarımızın kaliteli ve keyifli saatler geçirebilmeleri için çalışacağız" dedi.

'Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri'' sonraki programı ise şu şekilde olacak; 5 Eylül 2021 Pazar 21:00: Yukarı Mazı Meydanı - Aşağı Mazı Meydanı 'Ailecek Şaşkınız', 20:30: Mumcular Meydanı 'Kral Şakir' 22:00: Mumcular Meydanı 'Ailecek Şaşkınız' 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:00: Yakaköy Meydanı 'Ailecek Şaşkınız' ve Konacık Halı Saha Arkası '7. Koğuş'