Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil kapsamında Menteşe'de Rüya AVM alışveriş merkezinde bulunan Prestij Sinema salonunda gerçekleştirilen ücretsiz sinema etkinliği ile köy okullarından gelen öğrenciler aileleriyle birlikte film izledi.

“Konuşan Hayvanlar” ve “Çocuk Şatosu” filmlerinin gösteriminin yapıldığı sinema gösterimi sırasında çocuklara patlamış mısır ve içecek ikramı yapıldı. Ara tatillerine eğlenceli bir sinema etkinliği ile başlayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ara Tatil Haftası Etkinlikleri" kapsamında sergilenen sinema etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğün katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın projesi kapsamında gerçekleştirilen sinema etkinliğine Çamoluk, Günlüce, Taşlı, Dokuzçam, Göktepe, Yenice, Dağpınarı, Kafaca ve Türdü 100. Yıl İlkokulu öğrencileri katıldı. Etkinlik öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner KAYA ve Şube Müdürü Eylen Terzi çocuklarla birlikte sohbet ettiler. Ücretsiz sinema etkinliği Cuma gününe kadar saat 09.30 devam edecek.

Muğla'da öğrencilerin ara tatilde hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 günlük program hazırladı. İlde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 16 ana başlık altında etkinliklerden oluşan ve tüm il genelinde uygulanacak program ile öğrencilerin 5 gün boyunca sosyal aktivitelerden yararlanması sağlanacak.